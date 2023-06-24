Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Rapat Bappilu, Sandiaga Uno Bertekad Rebut 11 Juta Suara untuk PPP

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |22:59 WIB
Pimpin Rapat Bappilu, Sandiaga Uno Bertekad Rebut 11 Juta Suara untuk PPP
Sandiaga Uno pimpin Rapat Bappilu PPP (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno terus merapatkan barisan partai berlambang Kakbah. Ia gerak cepat merancang strategi pemenangan di Pemilu 2024.

Meski tengah mempersiapkan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, Sandiaga tetap fokus memimpin rapat Bappilu PPP secara virtual pada Sabtu (24/6/2023).

Sandiaga Uno menegaskan, bahwa dirinya bertekad untuk mendongkrak perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024. Bahkan, ia optimis PPP mampu merebut 11 juta suara dalam Pemilu 2024, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sebagaimana tugas yang diberikan Plt Ketum PPP Pak Mardiono harus merebut 11 juta suara. Tugas ini cukup berat, tapi dengan kekompakan kita semua Insya Allah akan tercapai," ujar Calon Wakil Presiden (Cawapres) PPP itu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu menambahkan, telah melakukan pemetaan politik, sehingga meski dirinya kini tengah menunaikan ibadah haji bersama sang istri, Nur Asia, mesin politik PPP telah bekerja.

"Nanti kita jalan bersama, jaga kekompakan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PPP sandiaga uno Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement