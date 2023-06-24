Pimpin Rapat Bappilu, Sandiaga Uno Bertekad Rebut 11 Juta Suara untuk PPP

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno terus merapatkan barisan partai berlambang Kakbah. Ia gerak cepat merancang strategi pemenangan di Pemilu 2024.

Meski tengah mempersiapkan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, Sandiaga tetap fokus memimpin rapat Bappilu PPP secara virtual pada Sabtu (24/6/2023).

Sandiaga Uno menegaskan, bahwa dirinya bertekad untuk mendongkrak perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024. Bahkan, ia optimis PPP mampu merebut 11 juta suara dalam Pemilu 2024, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sebagaimana tugas yang diberikan Plt Ketum PPP Pak Mardiono harus merebut 11 juta suara. Tugas ini cukup berat, tapi dengan kekompakan kita semua Insya Allah akan tercapai," ujar Calon Wakil Presiden (Cawapres) PPP itu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu menambahkan, telah melakukan pemetaan politik, sehingga meski dirinya kini tengah menunaikan ibadah haji bersama sang istri, Nur Asia, mesin politik PPP telah bekerja.

"Nanti kita jalan bersama, jaga kekompakan," katanya.