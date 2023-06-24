Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Hary Tanoe Sambut Jokowi di Perayaan Puncak Bulan Bung Karno

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |23:41 WIB
Momen Hary Tanoe Sambut Jokowi di Perayaan Puncak Bulan Bung Karno
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo sambut Presiden Jokowi di puncak acara Bulan Bung Karno di GBK, Jakarta (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ada yang menarik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di arena acara peringatan puncak bulan Bung Karno 2023 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023) hari ini.

Tak hanya elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo saja yang terlihat tengah menunggu kehadiran Kepala Negara, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo juga berada di dalam barisan.

Pria yang akrab disapa Hary Tanoe ini terlihat mengenakan kemeja putih berlogo Partai Perindo yang dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam.

Setibanya di lokasi, Presiden terlihat berjabat tangan dengan semua tokoh yang sudah menunggu kedatangannya, salah satunya Hary Tanoe. Saat berjabat tangan, Presiden dan Hary Tanoe nampak saling melempar senyuman akrab.

Setelah itu, Jokowi bersama Hary Tanoe dan juga rombongan elite PDIP langsung memasuki ruang tunggu VVIP yang berada di pintu Timur SUGBK. Di sana, Jokowi bersama Ketua Umum parpol terlihat asyik berbincang sebelum memasuki arena acara.

Halaman:
1 2
      
