HOME NEWS MEGAPOLITAN

LSM di Bekasi Dukung Partai Perindo dan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |00:42 WIB
LSM di Bekasi Dukung Partai Perindo dan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024
Bacaleg Partai Perindo M Salahuddin (Foto : MPI)
A
A
A

BEKASI - Salah satu LSM di Kabupaten Bekasi mendukung Partai Perindo dan Ganjar Pranowo sebagai Capres pada Pemilu 2024. Hal itu, diungkapkan saat menggelar bakti sosial membagikan ratusan paket nasi kotak kepada masyarakat dalam rangka "Jumat berkah berbagi".

"Saya sangat optimis dukung Partai Perindo itu sudah dideklarasikan mendukung Ganjar pranowo, kami sendiri LSM akan ada partai perindo mendukung Bapak Ganjar pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia sekuat tenaga kami akan dukung akan dengan kemampuan kami di Kabupaten Bekasi," ujar Dadang Suryana Sekjen DPAC LSM Cikarang Bekasi di lokasi, Jumat (23/6/2023).

Sementara, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Perindo Dapil 9 Jawa Barat, H. M. Salahudin, mengatakan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, beterima kasih pada LSM yang telah mendukung langkah Partai Perindo.

"Untuk Pilpres ini Pak Ketua Umum sudah mendeklarasikan bahwa Partai Perindo akan mendukung Bapak Ganjar sebagai Calon Presiden Republik Indonesia, dukungan ini rupanya mendapatkan tanggapan yang luas termasuk dari pimpinan nasional dari pada LSM di masa ini," ujar dia.

Dia menyebut, Partai Perindo bisa menjadi kekuatan di Kabupaten Bekasi. Karena suksesnya untuk Partai Perindo melalui Dapil 9 Provinsi Jawa Barat, bisa mencapai seribu pemilih.

"Sekarang saja banyak sekali antusias masyarakat termasuk dari rekan-rekan LSM. Bahkan kami sudah menunjuk salah satu orang anak muda yang akan menjadi ketua DPD Pemuda Perindo di Kabupaten Bekasi. Dan kami mengharapkan tiap titiknya partai Perindo di Kabupaten Bekasi ini dukung penuh," harapnya.

Halaman:
1 2
      
