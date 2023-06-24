Motor Tertabrak Truk di Cileungsi, Satu Meninggal Dunia

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dan truk terjadi di ruas Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian dalam kecelakaan tersebut.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.46 WIB. Berawal saat motor yang dikendarai N bersama AT hendak berbelok menyeberang Jalan Raya Narogong.

"Pada saat bersamaan berlawanan arah dari arah Cileungsi menuju ke Bekasi motor tertabrak kendaraan truk," kata Zulkarnaen, Jumat (23/6/2023).

Dalam kejadian ini, N meninggal dunia di lokasi dengan luka di kepala. Sedangkan AT, mengalami luka-luka dan dibawa ke RS Thamrin Cileungsi.

"Hasil olah TKP memang dipastikan terjadi akibat kelalaian pengemudi motor tidak memperhatikan di saat berbelok dengan tidak mengamati situasi lalu lintas dari depan dan arah berlawanan sehingga mengakibatkan kecelakaan terjadi," tuturnya.

Kecelakaan tersebut sudah ditangani Unit Lantas Polsek Cileungsi. Untuk korban luka, masih menjalani perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

"Bahwa faktor kelalaian manusia yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara motor dan truk. Sudah dalam penanganan dan korban lainnya masih dalam perawatan di RS Thamrin," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)