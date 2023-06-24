Waspada Potensi Hujan Petir Guyur Sejumlah Wilayah Jakarta

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di beberapa wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada malam hari, Sabtu (24/6/2023).

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim pada malam hari,"tulis BMKG dikutip Sabtu.

Melalui informasi peringatan dini dari situs www.bmkg.go.id menyatakan bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta berada dalam cuaca cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Sementara pada malam hari seluruh wilayah DKI Jakarta dalam kondisi berawan.

Kemudian pada dini hari, dua wilayah Jakarta yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diperkirakan akan hujan ringan disertai kilat/ petir atau angin kencang.

Suhu udara pada hari ini berkisar antara 23-31 derajat celcius dengan tingkat kelembaban 65-95 persen.

(Angkasa Yudhistira)