2.000 Bus Angkut Kader PDIP ke Acara Puncak Bulan Bung Karno, Polisi Lakukan Ini

JAKARTA - Mengatisipasi kepadatan kendaraan pada acara puncak Bulan Bung Karno yang digelar di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023) Polda Metro Jaya akan melakukan pengaturan lalu lintas.

"Pengaturan penjagaan yang kami maksimalkan," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dihubungi, Sabtu (24/6/2023).

Latif mengatakan, dalam acara ini ada sekitar 2.000 bus yang akan menuju SUGBK. Bus dari berbagai daerah tersebut nantinya akan memasuki lokasi acara.

"Ada sekitar 2.000 bus yang akan menuju SUGBK khusus nya massa dari daerah menuju sana," kata dia.

Latif mengatakan, bus yang berasal dari wilayah barat Jakarta, akan dikeluarkan melewati RSGM Ladokgi TNI AL R.E Martadinata dan diarahkan ke Pintu 10 SUGBK.

"Bus yang berasal dari wilayah barat kita akan keluarkan ke Ladokgi, langsung nanti drop off nya di pintu 10," kata dia.

Untuk bus dari arah Timur Jakarta akan dialihkan ke Bundaran Senayan. "Begitu juga yang bus arah Timur, yakni dari Jawa Timur, Yogyakarta, kami langsung tekuk ke kanan dari Semanggi," kata dia.

"Setelah itu putar balik di Bundaran Lingkaran Senayan, nanti drop off di pintu 5, pintu 6, dan pintu 7," tambah dia.

Pihaknya juga menyiapkan kantong parkir untuk rombongan bus. Menurut Latif ada empat kantong parkir yang disediakan.