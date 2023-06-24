Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2.000 Bus Angkut Kader PDIP ke Acara Puncak Bulan Bung Karno, Polisi Lakukan Ini

Erfan Maruf , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:21 WIB
2.000 Bus Angkut Kader PDIP ke Acara Puncak Bulan Bung Karno, Polisi Lakukan Ini
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mengatisipasi kepadatan kendaraan pada acara puncak Bulan Bung Karno yang digelar di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023) Polda Metro Jaya akan melakukan pengaturan lalu lintas.

"Pengaturan penjagaan yang kami maksimalkan," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dihubungi, Sabtu (24/6/2023).

Latif mengatakan, dalam acara ini ada sekitar 2.000 bus yang akan menuju SUGBK. Bus dari berbagai daerah tersebut nantinya akan memasuki lokasi acara.

"Ada sekitar 2.000 bus yang akan menuju SUGBK khusus nya massa dari daerah menuju sana," kata dia.

Latif mengatakan, bus yang berasal dari wilayah barat Jakarta, akan dikeluarkan melewati RSGM Ladokgi TNI AL R.E Martadinata dan diarahkan ke Pintu 10 SUGBK.

"Bus yang berasal dari wilayah barat kita akan keluarkan ke Ladokgi, langsung nanti drop off nya di pintu 10," kata dia.

Untuk bus dari arah Timur Jakarta akan dialihkan ke Bundaran Senayan. "Begitu juga yang bus arah Timur, yakni dari Jawa Timur, Yogyakarta, kami langsung tekuk ke kanan dari Semanggi," kata dia.

"Setelah itu putar balik di Bundaran Lingkaran Senayan, nanti drop off di pintu 5, pintu 6, dan pintu 7," tambah dia.

Pihaknya juga menyiapkan kantong parkir untuk rombongan bus. Menurut Latif ada empat kantong parkir yang disediakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement