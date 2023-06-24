Ada Acara Bulan Bung Karno, Arus Lalu Lintas di Sekitar GBK Dilakukan Pengaturan

JAKARTA - Polda Metro Jaya akan melakukan pengaturan lalu lintas saat acara Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Sabtu (24/6/2023).

"Pengaturan penjagaan yang kami maksimalkan," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dihubungi, Sabtu (24/6/2023).

Latif mengatakan, dalam acara ini ada sekitar 2.000 bus yang akan menuju SUGBK. "Ada sekitar 2.000 bus yang akan menuju SUGBK khusus nya massa dari daerah menuju sana," kata dia.

Latif mengatakan, bus yang berasal dari wilayah barat Jakarta, akan dikeluarkan melewati RSGM Ladokgi TNI AL R.E Martadinata dan diarahkan ke Pintu 10 SUGBK.

"Bus yang berasal dari wilayah barat kita akan keluarkan ke Ladokgi, langsung nanti drop off nya di pintu 10," kata dia.

Untuk bus dari arah Timur Jakarta akan dialihkan ke Bundaran Senayan. "Begitu juga yang bus arah Timur, yakni dari Jawa Timur, Yogyakarta, kami langsung tekuk ke kanan dari Semanggi," kata dia.

"Setelah itu putar balik di Bundaran Lingkaran Senayan, nanti drop off di pintu 5, pintu 6, dan pintu 7," tambah dia.