Peringatan Bulan Bung Karno, Arus Lalu Lintas di Sekitar GBK Terpantau Padat

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, hingga Jalan Gatot Subroto sekitar kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan pada Sabtu (24/6/2023), terpantau mengalami kemacetan.

Sejumlah bus besar yang membawa para kader PDI Perjuangan (PDIP) dari sejumlah titik di Jakarta menuju Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan tampak padat di sekitar lokasi kawasan GBK.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi, puluhan ribu kader PDIP dengan seragam pakaian merah sudah memenuhi sepanjang stadion GBK dan sekitarnya untuk memperingati puncak Bulan Bung Karno.

Petugas Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) tampak berjaga di jalur Plaza Timur tempat turunnya tamu VVIP seperti Presiden RI Joko Widodo, Ketua Umum dan petinggi DPP partai politik, serta pejabat di lingkungan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

(Nanda Aria)