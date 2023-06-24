Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peringatan Bulan Bung Karno, Kader PDIP Merahkan GBK Senayan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |11:04 WIB
Peringatan Bulan Bung Karno, Kader PDIP Merahkan GBK Senayan
GBK Senayan dipenuhi kader PDIP dalam peringatan Bulan bung Karno/Foto: Carlos
A
A
A

JAKARTA - Ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkaus maupun kemeja berwarna merah memenuhi puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (24/6/2024).

Lautan massa kader hingga simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) memerahkan kawasan baik di dalam GBK maupun di luar kawasan GBK.

 BACA JUGA:

Massa kader dan simpatisan tersebut tampak terus berdatangan sejak Pukul 08.00 WIB dan semakin ramai menjelang tengah hari Pukul 10.00 WIB hingga pelaksanaan acara Pukul 13.00 WIB.

Massa kader dan simpatisan tiba di lokasi menggunakan bus dan kendaraan sesuai dengan rombongan wilayah masing-masing. Mereka tampak masuk ke dalam Stadion GBK Senayan melalui pintu yang sudah diarahkan oleh masing-masing PIC daerah.

 BACA JUGA:

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno sekitar Pukul 12.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
