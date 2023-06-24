Bacaleg Perindo Aktif Mendekat ke Masyarakat, DPD Perindo Depok Yakin Menangkan Satu Fraksi

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Depok bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Penjaga (Baja) Perindo dan Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapil 1 Kota Depok, Tati Sri Hardina menggelar kegiatan sosial pembagian minyak kemasan botol pada masyrakat RT02 RW19, Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok.

Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Depok, Anwar Nurdin mengatakan, dengan kegigihan Tati salah satu Caleg yang aktif hadir di tengah masyarakat dia yakin akan mencapai target satu fraksi di DPRD Kota Depok di Pemilu 2024 mendatang.

"Kita Perindo turun ke bawah bukan saya omongan tapi pembuktian yang diberikan Perindo. Ini menjadi salah satu contoh yang diberikan Caleg Pancoran Mas Ibu Tati yang sudah turun beberapa lokasi yang dia sambangi," kata Anwar kepeda wartawan, Jumat (23/6/2023).

Diketahui Partai Perindo telah memiliki nomor urut 16 di kertas suara sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 akan tampil sebagai salah satu pemegang fraksi di DPRD.

"Saya juga berstatemen saya bosen dengan wajah wajah lama dan di tahun 2024 wajah Perindo akan tampil di Kota Depok," jelasnya.

Anwar mengatakan bahwa Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil serta gigih dalam menciptakan lapangan pekerjaan itu jangan dipandang sebelah mata dan dianggap enteng. Dia yakin Partai Perindo Depok mendaftarkan 50 caleg DPRD Kota Depok dan 30 persen di antaranya merupakan caleg perempuan akan mendapatkan satu fraksi.

"Sesuai target kita satu fraksi yang kita kejar. Dengan pembuktian ini akan tercapai bahwa partai perindo ada dan turun ke bawah memperhatikan masyarakat sesuai peritah pak Hary Tanoesoedibjo bahwa kita harus berbuat untuk yang terbaik," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)