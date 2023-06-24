Asap Hitam Terlihat dari PIK, Ternyata Kebakaran Pabrik Mainan di Kosambi

TANGERANG - Sebuah video yang memperlihatkan asap hitam pekat di PIK 2 beredar di media sosial. Rupanya asap tersebut berasal dari kebakaran yang melanda sebuah pabrik mainan dan gudang karpet di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Sabtu (24/6/2023).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut, namun hingga saat ini tim pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api.

"Saat ini situasi di lapangan masih dalam penanganan, penyebab kebakaran belum diketahui pasti," ujarnya.

Adapun akibat peristiwa tersebut, bangunan pabrik dan gudang habis terbakar. Sementara kerugian materil belum bisa ditaksir, dan tidak ada korban jiwa.

"Kerugian belum bisa diperkirakan," lanjutnya.

(Khafid Mardiyansyah)