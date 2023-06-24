Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Niat Tolong Anaknya, Pria di Bekasi Tewas Tersetrum

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:30 WIB
Niat Tolong Anaknya, Pria di Bekasi Tewas Tersetrum
A
A
A

BEKASI - Pria berinisial RM (46), warga Kampung Tagal Panjang, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, meninggal dunia usai menyelamatkan anaknya kesetrum. Saat kejadian anak korban memainkan batang (galah) terbuat dari stainless.

Kapolsek Cibarusah Iptu Arie Andhika Silamukti mengatakan peristiwa nahas itu terjadi pada Jumat tgl 23 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB. Awalnya, kata Dia, RM ingin melarang anaknya yang tengah bermain di lantai 2 rumahnya.

"Saat itu, RM melihat anaknya sedang memainkan batang (galah) yang terbuat dari stainless. Setelah itu RM melarang anaknya agar tidak bermain batang stainless itu karena takut kesetrum," kata Arie dalam keterangannya, Sabtu (24/6/2023).

Akan tetapi yang terjadi RM melihat anaknya kesetrum, dangan secara spontanitas, sambung Arie, korban mencoba menarik anaknya sehingga batang yang terbuat dari stainless itu mengenai RM.

"Hingga kejadian itu, RM mengalami tersengat aliran listrik (kesetrum) dan terpental dengan posisi kepala bagian belakang membentur lantai," tutur Arie.

Tak lama kemudian, tambah Arie, datang istri korban dan tetangganya untuk menolongnya. Selanjutnya korban dibawa oleh pihak keluarga ke rumah sakit Medirossa 2 Cibarusah untuk mendapatkan pertolongan.

"Sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga nya pun membuat surat pernyataan agar tidak dilakukan autopsi," pungkas Dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tersetrum Bekasi mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174925//mayat-pFWA_large.jpeg
Usut Misteri Kematian Terapis Wanita di Lahan Kosong Jaksel, Polisi Cek CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174669//mayat-Kqr5_large.jpg
WN China Jatuh dari Lantai 35 Apartemen Jakut, Polisi Periksa Saksi dan CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174646//mayat-08kl_large.jpg
Tragis, WN China Tewas Terjatuh dari Lantai 35 Apartemen Pademangan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308//viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173820//pembunuhan-0Lwi_large.jpg
Kronologi Pedagang Gas di Jakbar Dibantai hingga Tewas Gegara Tangki Minyak Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780//penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement