Niat Tolong Anaknya, Pria di Bekasi Tewas Tersetrum

BEKASI - Pria berinisial RM (46), warga Kampung Tagal Panjang, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, meninggal dunia usai menyelamatkan anaknya kesetrum. Saat kejadian anak korban memainkan batang (galah) terbuat dari stainless.

Kapolsek Cibarusah Iptu Arie Andhika Silamukti mengatakan peristiwa nahas itu terjadi pada Jumat tgl 23 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB. Awalnya, kata Dia, RM ingin melarang anaknya yang tengah bermain di lantai 2 rumahnya.

"Saat itu, RM melihat anaknya sedang memainkan batang (galah) yang terbuat dari stainless. Setelah itu RM melarang anaknya agar tidak bermain batang stainless itu karena takut kesetrum," kata Arie dalam keterangannya, Sabtu (24/6/2023).

Akan tetapi yang terjadi RM melihat anaknya kesetrum, dangan secara spontanitas, sambung Arie, korban mencoba menarik anaknya sehingga batang yang terbuat dari stainless itu mengenai RM.

"Hingga kejadian itu, RM mengalami tersengat aliran listrik (kesetrum) dan terpental dengan posisi kepala bagian belakang membentur lantai," tutur Arie.

Tak lama kemudian, tambah Arie, datang istri korban dan tetangganya untuk menolongnya. Selanjutnya korban dibawa oleh pihak keluarga ke rumah sakit Medirossa 2 Cibarusah untuk mendapatkan pertolongan.

"Sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga nya pun membuat surat pernyataan agar tidak dilakukan autopsi," pungkas Dia.

(Khafid Mardiyansyah)