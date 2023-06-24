Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum Guru Penculik Siswa SMP di Tangsel Jadi Tersangka, Polisi Buru Pelaku Lain

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |19:33 WIB
Oknum Guru Penculik Siswa SMP di Tangsel Jadi Tersangka, Polisi Buru Pelaku Lain
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Polisi telah menangkap oknum guru berinisial GF yang terlibat penculikan seorang siswa SMP At-Taqwa, Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Kini pelaku lainnya dalam pengejaran polisi.

Korban berinisial N (15) diculik dari sekolahnya pada Rabu 21 Juni 2023 pagi menggunakan minibus warna putih. Hal itu baru diketahui setelah pihak keluarga mengecek hasil rekaman Close Circuid Television (CCTV) di sekitar lokasi.

Dari penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku. Termasuk GF yang tak lain adalah guru di sekolah korban. Korban berhasil ditemukan pada Jumat 23 Juni 2023 di sebuah rumah yang berada di daerah Bogor.

"Terkait kasus tersebut, satu pelaku sudah diamankan yang merupakan gurunya inisial GF, yang diduga terlibat kasus penculikan tersebut, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka," terang Humas Polres Tangsel, Ipda Galih, Sabtu (24/06/23).

Polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku GF. Belum diketahui soal motif GF dan pelaku lain bekerjasama menculik korban dari sekolah.

"Pelaku masih dalam proses pemeriksaan secara mendalam oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan, termasuk proses pengembangan untuk ungkap pelaku lainnya," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173096//viral-7Bif_large.jpg
Habib Husain Diduga Diculik, Polisi Olah TKP dan Kumpulkan Alat Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172155//pembunuhan_kacab_bank_bumn-BFDL_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Polda Metro Koordinasi ke Bareskrim Buru EG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170692//pembunuhan-qyka_large.jpg
Gelagat Mencurigakan Sebelum Kacab Bank BUMN Dibunuh Secara Biadab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169812//penjara-P7g9_large.jpg
Terungkap! Ini Motif Kopda FH Terlibat Pembunuhan Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169647//pembunuhan-3qoh_large.jpg
Menguak Peran Kopda FH Tersangka Pembunuhan Kacab Bank BUMN Versi Kuasa Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169576//pembunuhan-fceO_large.jpg
Ini Peran Kopda FH, Oknum TNI Tersangka Pembunuhan Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement