Oknum Guru Penculik Siswa SMP di Tangsel Jadi Tersangka, Polisi Buru Pelaku Lain

TANGERANG SELATAN - Polisi telah menangkap oknum guru berinisial GF yang terlibat penculikan seorang siswa SMP At-Taqwa, Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Kini pelaku lainnya dalam pengejaran polisi.

Korban berinisial N (15) diculik dari sekolahnya pada Rabu 21 Juni 2023 pagi menggunakan minibus warna putih. Hal itu baru diketahui setelah pihak keluarga mengecek hasil rekaman Close Circuid Television (CCTV) di sekitar lokasi.

Dari penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku. Termasuk GF yang tak lain adalah guru di sekolah korban. Korban berhasil ditemukan pada Jumat 23 Juni 2023 di sebuah rumah yang berada di daerah Bogor.

"Terkait kasus tersebut, satu pelaku sudah diamankan yang merupakan gurunya inisial GF, yang diduga terlibat kasus penculikan tersebut, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka," terang Humas Polres Tangsel, Ipda Galih, Sabtu (24/06/23).

Polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku GF. Belum diketahui soal motif GF dan pelaku lain bekerjasama menculik korban dari sekolah.

"Pelaku masih dalam proses pemeriksaan secara mendalam oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan, termasuk proses pengembangan untuk ungkap pelaku lainnya," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)