Pria di Bogor Tiba-Tiba Dihantam Benda Tumpul, Dompet dan Kunci Mobil Dibawa Pelaku

BOGOR - Pria berinisial K diduga menjadi penganiayaan dalam rumahnya di wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Babakan Madang AKP Susilo Tri Wibowo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 23 Juni 2023. Pelaku datang sambil membawa benda tumpul dan menghantamkan kepada korban.

"Penganiayaan di dalam rumah inisial K. di daerah Kadumanggu. Bukan pembegalan," kata Susilo kepada wartawan, Sabtu (24/6/2023).

Usai menganiaya korban hingga terluka, pelaku pun pergi sambil membawa kunci mobil dan dompet. Namun, mobil korban tidak turut dibawa oleh pelaku.

"Pelaku wa kunci mobil dan dompet yang ada. Namun mobilnya tidak dibawa," jelasnya.

Keluarga korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan Madang. Saat ini, kasus penganiayaan itu masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh polisi untuk mencari pelaku.

"Keluarga korban sudah membuat LP tadi malam. Tim sedang laksanakan penyelidikan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)