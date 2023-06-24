Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu Rakyat Kecil, Relawan Sandi Uno Buka Pasar untuk UMKM di Jakarta Timur

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:41 WIB
Bantu Rakyat Kecil, Relawan Sandi Uno Buka Pasar untuk UMKM di Jakarta Timur
Relawan Sandi Uno di Jakarta Timur
A
A
A

JAKARTA- UMKM Sahabat Sandi Uno Jakarta Timur membantu produk UMKM masuk di 'Bazar Serentak'. Para UMKM dibantu untuk mempromosikan produk-produk dan memperluas akses pasar bagi UMKM.

Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, ini juga dalam rangka memeriahkan HUT ke-496 DKI Jakarta.

"Kami disini hadir untuk menyambut HUT DKI Jakarta, selain itu kami juga ingin mempromosikan produk-produk UMKM agar adanya peningkatan penjualan untuk kami," kata Diantri Lapian, Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno, Sabtu (24/6/2023).

Kegiatan ini juga diharapkan mampu membangkitkan semangat para UMKM agar lebih kreatif lagi dalam menciptakan produk baru.

Diantri berharap, dengan mengikuti kegiatan tersebut, produk-produk dari UMKM Sahabat Sandi Uno bisa lebih dikenal masyarakat luas dan memiliki konsumen baru dari berbagai wilayah sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pemilu Pilpres 2024 Sandiaga Uno
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/337/3105801/sandiaga_uno-36nc_large.jpg
Sandiaga Uno: Perkuat Ekonomi Kreatif Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033140/aksi-sandiaga-uno-saat-jajal-bikin-rengginang-di-desa-wisata-wanurejo-borobudur-T6dfW2iqOY.jpg
Aksi Sandiaga Uno saat Jajal Bikin Rengginang di Desa Wisata Wanurejo Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033137/menparekraf-desa-wisata-wanurejo-jadi-world-class-tourism-destination-s1AVkco8yN.jpg
Menparekraf: Desa Wisata Wanurejo Jadi World Class Tourism Destination
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001833/sandiaga-uno-saya-ajak-pengunjung-festival-semarapura-jadi-rojali-xwuGdbBM0u.jpg
Sandiaga Uno: Saya Ajak Pengunjung Festival Semarapura Jadi Rojali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001831/buka-festival-semarapura-menparekraf-sandi-uno-dapat-kehormatan-ikut-buat-keris-bali-shYuhLjsqb.jpg
Buka Festival Semarapura, Menparekraf Sandi Uno Dapat Kehormatan Ikut Buat Keris Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001827/menparekraf-sandi-uno-buka-festival-semarapura-2024-di-klungkung-UnMHh8NleZ.jpg
Menparekraf Sandi Uno Buka Festival Semarapura 2024 di Klungkung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement