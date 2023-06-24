Bantu Rakyat Kecil, Relawan Sandi Uno Buka Pasar untuk UMKM di Jakarta Timur

JAKARTA- UMKM Sahabat Sandi Uno Jakarta Timur membantu produk UMKM masuk di 'Bazar Serentak'. Para UMKM dibantu untuk mempromosikan produk-produk dan memperluas akses pasar bagi UMKM.
Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, ini juga dalam rangka memeriahkan HUT ke-496 DKI Jakarta.
"Kami disini hadir untuk menyambut HUT DKI Jakarta, selain itu kami juga ingin mempromosikan produk-produk UMKM agar adanya peningkatan penjualan untuk kami," kata Diantri Lapian, Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno, Sabtu (24/6/2023).
Kegiatan ini juga diharapkan mampu membangkitkan semangat para UMKM agar lebih kreatif lagi dalam menciptakan produk baru.
Diantri berharap, dengan mengikuti kegiatan tersebut, produk-produk dari UMKM Sahabat Sandi Uno bisa lebih dikenal masyarakat luas dan memiliki konsumen baru dari berbagai wilayah sehingga dapat meningkatkan perekonomian.