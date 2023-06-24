Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mirip Komodo, Kemunculan Biawak Raksasa Bikin Geger Warga Penjaringan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |23:21 WIB
Mirip Komodo, Kemunculan Biawak Raksasa Bikin Geger Warga Penjaringan
Warga menangkap biawak di Penjaringan, Jakarta Utara (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Warga di sekitar Jalan Pluit Indah, Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan kemunculan seekor biawak dengan panjang hampir 3 meter di permukaan air.

Kemunculan biawak yang memiliki ukuran tubuh besar menyerupai komodo, membuat warga yang sedang memancing ikan sontak terkejut dengan kehadiran biawak tersebut.

Salah satu warga setempat, Hariyanto menjelaskan, warga sangat terkejut dengan penampakan biawak. Diduga kemunculan biawak di aliran irigasi seperti sedang mencari mangsa.

"Ceritanya kita lagi mancing rame-rame eh dia datang ya udah kita tangkap rame-rame aja. Lagi di got lagi di got lagi nyari makan dia. Kalau siang-siang kan jalan-jalan tuh biawak," Kata Hariyanto, Sabtu (24/6/2023)

Menurut Haryanto, setelah melihat kemunculan biawak di permukaan saluran irigasi. Warga pun langsung mencoba mengevakuasi biawak tersebut dengan peralatan seadanya seperti tongkat dan tali.

Saat proses penangkapan, Hariyanto pun mengaku kesulitan lantaran ukuran tubuh biawak yang besar hingga menguras energi untuk menjeratnya.

"Sudah sering kelihatan cuma memang baru bisa ditangkap sama warga," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
