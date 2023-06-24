Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keseruan Video Mapping di Monas, Dihadiri Pj Gubernur DKI hingga Warga Berebut Selfie

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |23:30 WIB
Keseruan Video <i>Mapping</i> di Monas, Dihadiri Pj Gubernur DKI hingga Warga Berebut <i>Selfie</i>
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono hadiri acara “Gegap Gempita Monas” dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-496 Kota Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023) malam.

Dari pantauan MPI di lapangan, iring-iringan mobil Heru tiba di Monas sekitar 20.45 WIB. Setibanya, ia disambut oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyano.

Dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, Heru langsung melenggang ke tempat acara. Warga pun langsung mengerubungi Heru.

Nampak warga terlihat antusias melihat Heru. Mereka berebut salaman dengan Heru. Tak hanya itu, warga pun juga berebut selfie dengan Heru.

Sebagai informasi, jedatangan Heru untuk menyaksikan video mapping. Video itu mengisahkan sejarah DKI Jakarta.

Acara yang bertajuk “Gegap Gempita Monas," merupakan rabgkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 Kota Jakarta.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149443/hut_jakarta-CHpc_large.jpg
Meriah! Ribuan Orang Padati Puncak HUT Ke-498 Jakarta di Lapangan Banteng Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149435/pramono-dRX8_large.jpg
HUT Ke-498 Jakarta, Pramono Minta Dukungan Warga Atasi Kemacetan hingga Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/338/3149256/meriahnya_pesta_kembang_api_di_prj_rayakan_hut_ke_498_jakarta-ampx_large.jpg
Meriahnya Pesta Kembang Api di PRJ Rayakan HUT Ke-498 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3149016/mrt-HNF8_large.jpg
HUT Jakarta ke-498, Tarif MRT Jakarta Rp1 dan Perpanjang Jam Operasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148875/hut_jakarta-TLm6_large.jpg
Kapan HUT Jakarta 2025? Ini Acara Malam Puncak Perayaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148473/transjakarta-30IE_large.jpg
Hore! Naik MRT hingga Transjakarta Hanya Rp1 saat HUT Ke-498 Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement