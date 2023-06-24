Keseruan Video Mapping di Monas, Dihadiri Pj Gubernur DKI hingga Warga Berebut Selfie

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono hadiri acara “Gegap Gempita Monas” dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-496 Kota Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023) malam.

Dari pantauan MPI di lapangan, iring-iringan mobil Heru tiba di Monas sekitar 20.45 WIB. Setibanya, ia disambut oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyano.

Dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, Heru langsung melenggang ke tempat acara. Warga pun langsung mengerubungi Heru.

Nampak warga terlihat antusias melihat Heru. Mereka berebut salaman dengan Heru. Tak hanya itu, warga pun juga berebut selfie dengan Heru.

Sebagai informasi, jedatangan Heru untuk menyaksikan video mapping. Video itu mengisahkan sejarah DKI Jakarta.

Acara yang bertajuk “Gegap Gempita Monas," merupakan rabgkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 Kota Jakarta.

(Arief Setyadi )