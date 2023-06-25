Ganjar Blusukan ke Pasar Tanjung Priok, Pedagang Curhat Harga Ayam Melambung

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo melakukan kunjungan di Pasar Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (24/6/2023). Dalam kunjungan itu, Gubernur Jawa Timur ini menyapa warga dan pedagang pasar.

Sesampainya di Pasar Warakas, kehadiran Bacapres pilihan PDIP, PPP dan Perindo di Pasar langsung disambut gemuruh teriakan 'Ganjar Presiden' dari para simpatisan.

Pria yang eksis dengan penampilan rambut putih ini langsung menyapa masyarakat dan juga para pedagang. Ganjar sempat mendengarkan keluh kesah para pedagang terkait tingginya harga daging ayam.

Salah seorang pedagang ayam, Nuriwan bercerita kepada Ganjar bahwa masalah harga ayam saat ini bertambah naik-naik terus. Hal ini membuat pedagang tradisional kelabakan menghadapi para pelanggan.

"Harga ayam sekarang per kilonya itu Rp37.000 sebelumnya itu Rp25.000 itu terlalu berat. Kenaikan harga itu dari Lebaran Idul Fitri sampai sekarang belum ada penurunan," ucap pedagang ke Ganjar.