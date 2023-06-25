Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menangkan Pemilu 2024, Wajah Perindo Akan Tampil di Kota Depok

Erfan Maruf , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |03:00 WIB
Menangkan Pemilu 2024, Wajah Perindo Akan Tampil di Kota Depok
Bacaleg Partai Perindo Tati Sri Hardina (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Depok, Anwar Nurdin mengatakan, Partai Perindo bakal memenangkan Pemilu 2024. Khusus Kota Depok, Partai Perindo akan mendapatkan satu fraksi. 

"Saya juga berstatemen, saya bosen dengan wajah-wajah lama dan di tahun 2024 wajah Perindo akan tampil di Kota Depok," ujar kepada wartawan, Jumat 23 Juni 2023.

DPD Partai Perindo Kota Depok bersama DPP Barisan Penjaga (Baja) Perindo dan Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapil 1 Kota Depok, Tati Sri Hardina menggelar kegiatan sosial pembagian minyak kemasan botol pada masyrakat RT02 RW19, Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok.

Menurut Anwar Nurdin, dengan kegigihan Tati salah satu bakal Caleg Perindo yang aktif hadir di tengah masyarakat, dia yakin akan mencapai target satu fraksi di DPRD Kota Depok di Pemilu 2024 mendatang.

"Kita Perindo turun ke bawah bukan saya omongan tapi pembuktian yang diberikan Perindo. Ini menjadi salah satu contoh yang diberikan Caleg Pancoran Mas, Ibu Tati yang sudah turun beberapa lokasi yang dia sambangi," kata Anwar.

Partai Perindo memiliki nomor urut 16 di kertas suara sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 akan tampil sebagai salah satu pemegang fraksi di DPRD.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
