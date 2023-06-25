Gempa Guncang Halmahera Barat, Kekuatannya M4,0

JAKARTA - Wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara diguncang gempa Magnitudo 4,0 pada Minggu (25/6/2023). Gempa terjadi pukul 01.36 WIB.

"Gempa Mag:4.0, 25-Jun-2023 01:36:58 WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 1.44 LU-127.08 BT. Pusat gempa berada pada 58 km Barat Laut Halmahera Barat.

Kedalaman gempa 99 Km. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )