Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD hingga Listyo Sigit Hadiri Fun Walk HUT ke-77 Bhayangkara

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |08:44 WIB
Mahfud MD hingga Listyo Sigit Hadiri Fun Walk HUT ke-77 Bhayangkara
Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pejabat negara menghadiri fun walk atau jalan santai yang digelar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara, di kawasan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).

Pantauan Okezone di lokasi, lomba gerak jalan beregu tersebut dibuka oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara di antaranya, Menkopolhukam Mahfud MD; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari; Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rachmat Bagja.

Selanjutnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito; Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian; Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; Kejaksaan Agung (Kejagung); Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, PJU Mabes TNI, serta pemimipin redaksi media.

Berdasarkan informasi resmi dari Polri, kegiatan fun walk tersebut juga bakal dimeriahkan dengan berbagai aktivitas menarik, seperti senam zumba, permainan karnaval, hingga hiburan dari artis ternama Ibu Kota yaitu Band Republik swrta Wika Salim.

 BACA JUGA:

Adapun, fun walk pada HUT ke-77 Bhayangkara kali ini mengambil tema 'Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju'. Acara tersebut diikuti oleh TNI, Polri, Kementerian atau Lembaga, Media, serta Masyarakat Umum.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan mempererat hubungan komunikasi baik internal dan eksternal sebagai pengayom dan pelindung masyarakat guna newujudkan kondusifitas keamanan dalam negeri untuk mengawal tahun politik 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175426//polri-oNBZ_large.jpg
Kapolri: Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175423//kapolri-5dxE_large.jpg
Kapolri Kawal Instruksi Presiden Prabowo soal Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050//narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959//kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174932//kebakaran-qTaU_large.jpg
Kebakaran Lahap 22 Rumah di Kodam Lama Jayapura, Polisi Kerahkan Tiga Unit Rantis AWC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928//polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement