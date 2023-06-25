Mahfud MD hingga Listyo Sigit Hadiri Fun Walk HUT ke-77 Bhayangkara

JAKARTA - Sejumlah pejabat negara menghadiri fun walk atau jalan santai yang digelar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara, di kawasan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).

Pantauan Okezone di lokasi, lomba gerak jalan beregu tersebut dibuka oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara di antaranya, Menkopolhukam Mahfud MD; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari; Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rachmat Bagja.

Selanjutnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito; Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian; Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; Kejaksaan Agung (Kejagung); Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, PJU Mabes TNI, serta pemimipin redaksi media.

Berdasarkan informasi resmi dari Polri, kegiatan fun walk tersebut juga bakal dimeriahkan dengan berbagai aktivitas menarik, seperti senam zumba, permainan karnaval, hingga hiburan dari artis ternama Ibu Kota yaitu Band Republik swrta Wika Salim.

Adapun, fun walk pada HUT ke-77 Bhayangkara kali ini mengambil tema 'Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju'. Acara tersebut diikuti oleh TNI, Polri, Kementerian atau Lembaga, Media, serta Masyarakat Umum.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan mempererat hubungan komunikasi baik internal dan eksternal sebagai pengayom dan pelindung masyarakat guna newujudkan kondusifitas keamanan dalam negeri untuk mengawal tahun politik 2024.