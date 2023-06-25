Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Kapolri Jenderal Listyo Mendadak Nyanyi Cari Jodoh di Acara Fun Walk

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |10:02 WIB
Momen Kapolri Jenderal Listyo Mendadak Nyanyi Cari Jodoh di Acara Fun Walk
Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA  - Polri menggelar acara Bhayangkara Fun Walk di Monas, Jakarta Pusat dalam menyambut HUT ke-77 Bhayangkara.

Dalam acara tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyumbangkan sejumlah lagi untuk memeriahkan acara tersebut.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Minggu (25/6/2023) awalnya Kapolri, Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memberikan hadiah umrah untuk para peserta. Saat jajaran lain kembali ke kursi, Sigit beranjak ke panggung untuk bernyanyi.

Di momen tersebut Kapolri menyanyikan lagu 'Separuh Nafas' dari band kenamaan tanah air Dewa 19. Kapolri pun meminta seluruh peserta yang hadir ikut bernyanyi dan bergoyang."Ini bukan masalah suaranya, tapi soal kompaknya," ujar mantan Kabareskrim tersebut.

Setelahnya, Sigit pun mulai bernyanyi. Sesekali dirinya meloncat dan berjoget diiringi alunan lagu. Para peserta yang hadir pun terlihat menikmati dan berjoget bersama-sama.

"Kau hancurkan diriku. Bila kau tinggalkan aku, ku dewiku. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku, kau dewiku," kata Sigit bernyanyi.

Setelah menyanyikan lagu pertama, Kapolri pun diminta kembali menyumbangkan lagu kedua. Pada lagu berikutnya pun, mantan Kapolda Banten itu pun menyanyikan lagu ‘Cari Jodoh’ dari Band Wali dan ‘Pamer Bojo’

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174630/polri-Y83A_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Komite Reformasi Polri, Lemkapi: Kami Sambut Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182/polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793/yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement