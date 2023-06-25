Momen Kapolri Jenderal Listyo Mendadak Nyanyi Cari Jodoh di Acara Fun Walk

JAKARTA - Polri menggelar acara Bhayangkara Fun Walk di Monas, Jakarta Pusat dalam menyambut HUT ke-77 Bhayangkara.

Dalam acara tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyumbangkan sejumlah lagi untuk memeriahkan acara tersebut.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Minggu (25/6/2023) awalnya Kapolri, Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memberikan hadiah umrah untuk para peserta. Saat jajaran lain kembali ke kursi, Sigit beranjak ke panggung untuk bernyanyi.

Di momen tersebut Kapolri menyanyikan lagu 'Separuh Nafas' dari band kenamaan tanah air Dewa 19. Kapolri pun meminta seluruh peserta yang hadir ikut bernyanyi dan bergoyang."Ini bukan masalah suaranya, tapi soal kompaknya," ujar mantan Kabareskrim tersebut.

Setelahnya, Sigit pun mulai bernyanyi. Sesekali dirinya meloncat dan berjoget diiringi alunan lagu. Para peserta yang hadir pun terlihat menikmati dan berjoget bersama-sama.

"Kau hancurkan diriku. Bila kau tinggalkan aku, ku dewiku. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku, kau dewiku," kata Sigit bernyanyi.

Setelah menyanyikan lagu pertama, Kapolri pun diminta kembali menyumbangkan lagu kedua. Pada lagu berikutnya pun, mantan Kapolda Banten itu pun menyanyikan lagu ‘Cari Jodoh’ dari Band Wali dan ‘Pamer Bojo’