HOME NEWS NASIONAL

Kala Pasukan Mataram Bantu Belanda Lintasi Sungai yang Penuh Buaya Ganas

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |10:11 WIB
Kala Pasukan Mataram Bantu Belanda Lintasi Sungai yang Penuh Buaya Ganas
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

KERAJAAN Mataram konon turut membantu pasukan Belanda menanggulangi upaya - upaya perlawanan dari masyarakat. Kala itu sang penguasa jatuh di tangan Sultan Amangkurat II yang baru naik tahta menjadi raja di usia muda.

Pasukan Mataram itu berangkat dan bergabung dengan pasukan Belanda pertama kali bergerak dari Jepara menuju pedalaman Jawa. Saat itu waktu menunjukkan hari Senin 5 September 1678 kala Sultan Amangkurat II baru naik tahta pada 1677.

Sang penguasa Mataram ini turut tersingkir dari keraton lama akibat serangkaian peristiwa. Sang penguasa Mataram ini kemudian membangun keraton baru di Kartasura, menggantikan keratonnya di Plered.

Lucien Adam pada "Antara Lawu dan Wilis : Arkeologi, Sejarah, dan Legenda Madiun Raya Berdasarkan Catatan", menyebutkan, sang raja muda bersama prajuritnya bergabung dengan pasukan Hurdt. Pada 28 September 1678, pasukan ini mencapai Kali Sawur yang sekarang menjadi perbatasan antara Surakarta dan Madiun.

Dalam catatan harian Hurdt, nama sungai tersebut memakai nama sebuah desa, Dusun Kiping," yang sekarang masih ada dan masuk wilayah Surakarta. Pada 1678, desa tersebut masuk wilayah Jogorogo, yang membentang sampai Kali Ketonggo, sebuah anak sungai Kali Madiun.

Pada keesokan harinya, 29 September, pasukan Hurdt kemudian menyeberangi Kali Sawur dan melewati suatu daerah yang dideskripsikan sebagai tanah yang sangat indah pemandangannya, tinggi, tetapi terpencil. Selanjutnya, pasukan menyeberangi dua sungai kecil.

Sungai pertama adalah Kali Dadung, yang sampai sekarang dikenal dengan nama yang sama dan merupakan cabang Bengawan Solo. Setengah jam kemudian, pasukan itu tiba di Sungai Brongo, yang kemungkinan besar kini dikenal sebagai Kali Kedungmiri atau Kali Kenteng.

