HOME NEWS NASIONAL

Temui Relawan di Bumi Perkemahan Cibubur, Ganjar Diteriaki Presiden

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |10:22 WIB
Temui Relawan di Bumi Perkemahan Cibubur, Ganjar Diteriaki Presiden
Ganjar Pranowo/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur Minggu (25/6/2023).

Kedatangan bakal calon presiden 2024 itu yakni menemui Relawan Ganjar yang tengah menggelar acara gowes dan senam bersama.

Pantauan MNC Portal, acara yang beragenda gowes dan senam bersama itu disambut baik masyarakat. Semangat relawan pecah saat Ganjar hadir di tengah-tengah mereka.

Tak sedikit masyarakat yang menerobos pengawalan Ganjar untuk sekadar berfoto bersama. Sementara lainnya terlihat membentangkan tangan untuk bersalaman dengan Ganjar.

“Siapa Presiden ke-8 kita? Ganjar Pranowo!!” sambut riuh relawan.

Mendengar dukungan tersebut, Ganjar tak banyak merespon. Sesekali ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke arah relawan-relawannya.

Ganjar Pranowo mengucapkan apresiasi dan terima kasih terhadap seluruh relawan. Ia pun meminta relawan untuk menjaga kekompokan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
