BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter Terjadi di Sebagian Perairan Indonesia

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang sangat tinggi yang berpotensi di beberapa wilayah perairan pada 25 - 27 Juni 2023.

Berdasarkan analisa BMKG, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Timur - Selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 - 30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan 4 - 20 knot.

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Manokwari dan perairan utara Biak - Jayapura," tulis keterangan BMKG, Minggu (25/6/2023).

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter di perairan timur Kep. Mentawai, perairan selatan Lombok - Sumbawa, perairan selatan P. Sumba, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat