Jokowi Titip Pesan ke Kader PDIP : Menangkan Ganjar Pranowo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno yang digelar PDIP di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Acara itu juga dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo, bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo, serta ribuan kader PDIP dari seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, bahwa seluruh kader sudah mendengarkan sambutan Ganjar di acara Puncak Bulan Bung Karno itu. Jokowi juga menekankan kehadiran sosok Ganjar kepada kader.

“Di sini hadir calon presiden dari PDIP Bapak Ganjar Pranowo. Saya ulangi, tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDIP Bapak Ganjar Pranowo,” kata Jokowi, Sabtu, 24 Juni 2023.

Jokowi pun berseru kepada semua kader PDIP agar solid memenangkan Pemilu mendatang. Termasuk memenangkan Ganjar yang akan bertarung di Pilpres 2024 sebagai capres.

“Saya titip untuk semuanya bagi peserta pemilu baik itu Pileg, pilgub, pilbup, pilihan yang walikota dan pilpres karena yang hadir di sini sangat menentukan,” katanya.