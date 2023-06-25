Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Titip Pesan ke Kader PDIP : Menangkan Ganjar Pranowo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |10:48 WIB
Jokowi Titip Pesan ke Kader PDIP : Menangkan Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo dan Puan Maharani (foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno yang digelar PDIP di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Acara itu juga dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo, bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo, serta ribuan kader PDIP dari seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, bahwa seluruh kader sudah mendengarkan sambutan Ganjar di acara Puncak Bulan Bung Karno itu. Jokowi juga menekankan kehadiran sosok Ganjar kepada kader.

“Di sini hadir calon presiden dari PDIP Bapak Ganjar Pranowo. Saya ulangi, tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDIP Bapak Ganjar Pranowo,” kata Jokowi, Sabtu, 24 Juni 2023.

Jokowi pun berseru kepada semua kader PDIP agar solid memenangkan Pemilu mendatang. Termasuk memenangkan Ganjar yang akan bertarung di Pilpres 2024 sebagai capres.

“Saya titip untuk semuanya bagi peserta pemilu baik itu Pileg, pilgub, pilbup, pilihan yang walikota dan pilpres karena yang hadir di sini sangat menentukan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement