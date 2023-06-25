Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Hadapan Ribuan Relawan, Ganjar: Jaga Kekompakan dan Jangan Sebar Kebencian di Medsos

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |11:01 WIB
Di Hadapan Ribuan Relawan, Ganjar: Jaga Kekompakan dan Jangan Sebar Kebencian di Medsos
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA- Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menemui ribuan relawan pendukungnya di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

Dalam kesempatan itu, Ganjar yang juga Gubernur Jawa Tengah ini meminta pendukungnya untuk selalu menjaga kekompakkan.

“Tetap menjaga kekompakkan demi menjaga pembangunan yang berkesinambungan. Kalau kita benturan terus tidak bisa,” kata Ganjar Pranowo di Jakarta Timur, Minggu (25/6/2023).

Ganjar juga meminta pendukungnya untuk menjaga kekompakkan meskipun datang dari latar belakang yang berbeda-beda.

Ganjar kembali menegaskan, pilihan politik bukan menjadi alasan agar kekompakan tidak dijaga. “Mereka berbeda golongan, berbeda partai dengan kita, itu juga tetangga kita,” ungkapnya.

Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak menyebar kebencian ataupun hoaks melalui media sosial. Apalagi, Indonesia sudah memasuki tahun politik menyambut Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
