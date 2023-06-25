Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kawasan GBK Mendadak Riuh, Ganjar Temui Influencer hingga Seleb TikTok

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |11:13 WIB
Kawasan GBK Mendadak Riuh, Ganjar Temui Influencer hingga Seleb TikTok
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
JAKARTA- Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan dengan para Gen Z, influencer hingga seleb TikTok di Pintu 6 Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).

Pantauan MNC Portal di lokasi, kedatangan Ganjar nampak membuat riuh acara bertajuk launching brand bernama Greyman tersebut.

Para influencer hingga tiktokers nampak senada menggunakan baju bergambarkan Ganjar Pranowo. Dalam designnya, Ganjar nampak digambarkan bak super Hero hingga disandingkan dengan Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno.

Ganjar juga disambut penonton yang hadir, mereka kerap berbondong-bondong ingin menodongkan gawainya ke arah Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Di sisi lain, Ganjar juga disuguhkan dengan berbagai boot bertemakan Greyman hingga fashion show di kalangan para model dan influencer.

Terlihat sosok Dilan yakni Arbani Yasiz hingga tiktokers asal Jaktim Apos Hutagaol ikut berembuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ganjar juga kerap berbincang dengan Arbani Yasiz terkait industri film di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
