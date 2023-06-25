Ditjenpas Dukung KPK Tindak Tegas Oknum Petugas Rutan yang Terlibat Pungli

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas petugas rumah tahanan (rutan) yang terlibat pungutan liar (pungli). Untuk diketahui, rutan cabang KPK dikelola bukan hanya oleh lembaga antirasuah, melainkan juga melibatkan Ditjenpas Kemenkumham.

"Penguatan dan pedoman kepada seluruh petugas tentang tugas dan tanggung jawabnya, serta konsekwensi apabila dilakukan pelanggaran," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti saat dikonfirmasi, Minggu (25/6/2023).

"Bahwa siapapun yang terbukti terlibat pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang akan ditindak tegas, diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Kami akan selalu berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk KPK," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H Harefa menyebut bahwa rutan yang menampung tahanan tersangka kasus korupsi dikelola secara bersama dengan pihak eksternal KPK. Yakni, Ditjenpas Kemenkumham. Oleh karenanya, KPK bakal berkoordinasi dengan Ditjenpas untuk evaluasi tata kelola rutan KPK.

"Di mana, dalam pengelolaan rutan, selain pihak internal KPK yaitu kedeputian bidang penindakan dan ksekusi dan biro umum, juga pihak eksternal sebagai pengampu yaitu Ditjen Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM," kata Cahya.

Temuan adanya dugaan pungli di rutan KPK pertama kali diungkap oleh dewan pengawas (Dewas). Diduga, ada puluhan petugas rutan KPK yang menerima pungli hingga mencapai Rp4 miliar dalam kurun waktu tiga bulan medio Desember 2021-Maret 2022.