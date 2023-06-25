Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Andika Prakasa Jadi Ketua Timses Pemenangan, Ganjar: Mudah-mudahan!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |11:52 WIB
Andika Prakasa Jadi Ketua Timses Pemenangan, Ganjar: Mudah-mudahan!
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA- Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Prakasa disebut sebagai salah satu kandidat ketua tim sukses (Timses) pemenangan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Ganjar, bahkan buka suara terkait hal tersebut. Menurutnya, Ia akan dengan senang hati bilamana hal itu terjadi.

Pasalnya, jika kabar itu benar maka akan memudahkannya untuk maju sebagai orang nomor satu dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Ya mudah mudahan (Andika Prakasa jadi ketua Timses Pemenangannya), semua bisa membantu, terima kasih," ujar Ganjar di acara launching Greyman, pintu 6 GBK, Jakarta, Minggu (25/6/2023).

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menyebut bahwa mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa masuk ke dalam daftar calon Ketua Tim sukses (Timses) pemenangan Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
