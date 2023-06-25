Dukung Ganjar Jadi Presiden, Mantan KSAU Agus Supriatna: Track Records Sudah Jelas!

JAKARTA - Mantan Kepala Staff TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia pada 2024 mendatang.

Dikatakan Agus, bahwa Ganjar Pranowo mempunyai track records pada pemerintahan yang jelas saat ini. Dia juga meyakini Ganjar sebagai sosok yang dapat menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Track records Pak Ganjar sudah jelas, selama menjadi anggota DPR RI 2 periode, dan memimpin Provinsi Jawa Tengah,” ujar Agus di Bumi Perkemahan Cibubur, Minggu (25/6/2023).

“Beliau mampu bertindak tegas untuk menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dari ancaman intoleransi dan radikalisme,” sambung Agus Supriatna.

Alasan lainnya yakni Ganjar dianggap mampu menjalankan pemerintahan sepeninggalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti. Terlebih dalam hal pembangunan nasional yang juga digenjot Jokowi.

"Untuk kesinambungan pembangunan nasional, beliau juga sudah dengan tegas menyatakan akan melanjutkan pembangunan yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh pak Jokowi," tutup Agus.