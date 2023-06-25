Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Jadi Inspirasi Generasi Muda dalam Berkarya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |12:26 WIB
Ganjar Jadi Inspirasi Generasi Muda dalam Berkarya
Ganjar Pranowo bersama sejumlah anak muda (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA -Bakal Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo menyempatkan hadir di acara peluncuran Greyman saat tengah melakukan jalan pagi bersama warga di area car free day (CFD) Senayan, Jakarta, Minggu (25/6/2023).

Ganjar mengaku terkesan dengan generasi muda yang menggagas brand pakaian tersebut karena dinilai memiliki kreativitas dan jiwa kewirausahaan yang baik.

"Ternyata ada yang punya produk kaus Greyman. Jadi, dia cukup bisa memberikan kesan kepada publik. Desainnya khusus. Dibuatnya cepat," kata Ganjar mengapresiasi.

Desain pada kaus-kaus yang diproduksi Greyman ternyata terinspirasi oleh sosok Ganjar Pranowo yang juga dikenal dengan sebutan "Si Rambut Putih" seperti diakui sang pendiri (founder) Greyman, Jody Agus.

Dia mengakui nama brand dan desain-desain kausnya merepresentasikan sosok Ganjar yang terkesan mudah bergaul, bergaya muda sekaligus memotivasi lewat kalimat "Optimis Aja!".

"Nama Greyman ini terinspirasi dari Bapak Ganjar karena kita ingin mengeksplorasi karya-karya kita yang ada di baju itu terinspirasi dari rambutnya, sebenarnya, rambut putihnya itu," tutur Jody.

Adapun, kalimat "Optimis Aja!" yang ditulis di setiap desain kaus Greyman mengandung motivasi untuk terus berjuang membangun bangsa dan negara Indonesia.

"Kita mungkin sering merasa insecurities atau perasaan-perasaan kayak tidak nyaman, ketidakpastian. Nah! Di saat ketidakpastian itu ada kita hadir dengan komunikasi optimis aja!" kata Jody.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement