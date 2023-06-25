Ganjar Jadi Inspirasi Generasi Muda dalam Berkarya

JAKARTA -Bakal Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo menyempatkan hadir di acara peluncuran Greyman saat tengah melakukan jalan pagi bersama warga di area car free day (CFD) Senayan, Jakarta, Minggu (25/6/2023).

Ganjar mengaku terkesan dengan generasi muda yang menggagas brand pakaian tersebut karena dinilai memiliki kreativitas dan jiwa kewirausahaan yang baik.

"Ternyata ada yang punya produk kaus Greyman. Jadi, dia cukup bisa memberikan kesan kepada publik. Desainnya khusus. Dibuatnya cepat," kata Ganjar mengapresiasi.

Desain pada kaus-kaus yang diproduksi Greyman ternyata terinspirasi oleh sosok Ganjar Pranowo yang juga dikenal dengan sebutan "Si Rambut Putih" seperti diakui sang pendiri (founder) Greyman, Jody Agus.

Dia mengakui nama brand dan desain-desain kausnya merepresentasikan sosok Ganjar yang terkesan mudah bergaul, bergaya muda sekaligus memotivasi lewat kalimat "Optimis Aja!".

"Nama Greyman ini terinspirasi dari Bapak Ganjar karena kita ingin mengeksplorasi karya-karya kita yang ada di baju itu terinspirasi dari rambutnya, sebenarnya, rambut putihnya itu," tutur Jody.

Adapun, kalimat "Optimis Aja!" yang ditulis di setiap desain kaus Greyman mengandung motivasi untuk terus berjuang membangun bangsa dan negara Indonesia.

"Kita mungkin sering merasa insecurities atau perasaan-perasaan kayak tidak nyaman, ketidakpastian. Nah! Di saat ketidakpastian itu ada kita hadir dengan komunikasi optimis aja!" kata Jody.