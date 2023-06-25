Hari Ini, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Tunaikan Ibadah Haji

JAKARTA - Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo akan berangkat menunaikan ibadah haji. Selain Ganjar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga akan berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji.

“Hari ini Pak Ganjar Pranowo berangkat melaksanakan ibadah haji. Selain itu, Mbak Puan sekeluarga juga menunaikan ibadah haji,” kata Ketua DPP PDIP, Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (25/6/2023).

“Ibadah haji adalah rukun Islam. Siapapun yang mengaku muslim, dan mampu melaksanakan ibadah haji, maka ia terikat kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Demikian halnya Pak Ganjar Pranowo, serta Mbak Puan sekeluarga,” sambungnya.

Said mengatakan, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani memohon doa kepada masyarakat agar bisa menjadi haji yang mabrur.