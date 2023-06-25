Begini Cara Anak Muda Peringati Bulan Bung Karno

Begini Cara Anak Muda Peringati Bulan Bung Karno

JAKARTA - Peringatan Puncak Peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta berlangsung meriah, pada Sabtu, 24 Juni 2023.

Sebanyak 100 ribu kader PDIP antusias menyambut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tokoh-tokoh lainnya.

Anak muda pun tak ketinggalan memperingati Bulan Bung Karno. Seperti yang dilakukan sekelompok anak muda yang tergabung dalam RedMe. Mereka berkolaborasi dengan seniman dan komunitas untuk sama-sama bergerak melestarikan lingkungan. Salah satunya menggencarkan gerakan daur ulang sampah.

“RedMe sering berkolaborasi dengan seniman, komunitas, dan lain-lain yang berdampak positif terhadap lingkungan,” ujar Perwakilan RedMe, Ramond Donny Adam, dikutip, Minggu (25/6/2023).

Donny mengatakan, dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK), pihaknya menggandeng sejumlah pihak untuk mewujudkan gerakan sosial mengelola dan mendaur ulang sampah.

Di antaranya komunitas Juang dari Jawa Tengah, dan Anak Muda Banteng Utara (I’m Ambara) dan lain sebagainya, sehingga sampah bisa kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Menurut Donny, pengelolaan sampah dapat menghasilkan ekonomi sirkular. Sebab, sampah dapat kembali memiliki nilai manfaat dan tidak ada sumber daya yang terbuang percuma.

“Kita lagi kolaborasi bersama Komunitas Juang dari Jateng. Kemudian I’m Ambara itu diinisiasi Ketua DPC PDIP Jakarta Utara, Mbak Ida. Itu kolaborasi bersama 3 ribu orang bekerja sama dengan start up digital Octopus,” ujar Donny.

“Dengan adanya kolaborasi tersebut, nanti sampah tersebut sampah makanan maupun sampah plastik didaur ulang. Nah itu nanti akan jadi sirkulan ekonomi,” sambungnya.

Donny menyampaikan pihaknya bersama Komunitas Juang, I'm Ambara, dan Octopus juga akan mendaur ulang sampah-sampah yang tercecer pasca puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK.

Dia menyebut sampah-sampah akan dipilah terlebih dulu untuk memisahkan sampah plastik dan sampah sisa makanan.

“Diterapin di sini, di perayaan (Bulan Bung Karno) karena ada kemungkinan juga sampai 4 ton baru sampai plastik aja. Acara 100.000 pengunjung. Jadi ada pemilihan sampah plastik dan sampah makanan,” ujar Donny.

Menurutnya, pelestarian dan menjaga kebersihan lingkungan juga dalam rangka menjalankan amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.