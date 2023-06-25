Ada Sosok Brigjen Adi Vivid di Balik Kesuksesan Fun Walk Hari Bhayangkara Ke-77 Polri

JAKARTA - Kegiatan Fun Walk Polri dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77 mendapatkan antusias dan apresiasi dari seluruh elemen masyarakat. Acara itu diselenggarakan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).

Dibalik kesuksesan tersebut tentunya banyak peran dari seluruh panitia baik dari internal Polri maupun event organizer (eo). Mereka mengemas acara dengan baik.

Bahkan, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar juga terlihat sibuk mengendalikan jalannya acara tersebut.

Sembari memegang Handy Talky (HT), mantan Ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tak segan turun langsung untuk mengatur langsung jalannya kegiatan Fun Walk tersebut.

Mulai dari proses Fun Walk itu sendiri hingga rangkaian hiburan sampai dengan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah, Adi Vivid terlihat mengatur jalannya kegiatan tersebut.

Sosok Jenderal itu juga sempat berdiri di pinggir panggung ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pejabat utama Mabes Polri naik ke stage untuk menyumbangkan lagu.

BACA JUGA: Momen Kapolri Jenderal Listyo Mendadak Nyanyi Cari Jodoh di Acara Fun Walk

Ia mengatur pengamanan hingga kesiapan acara saat para pejabat utama naik ke atas panggung.