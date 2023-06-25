Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ada Sosok Brigjen Adi Vivid di Balik Kesuksesan Fun Walk Hari Bhayangkara Ke-77 Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |13:25 WIB
Ada Sosok Brigjen Adi Vivid di Balik Kesuksesan Fun Walk Hari Bhayangkara Ke-77 Polri
Brigjen Adi Vivid di tengah acara Fun Walk (foto: MPI/Putera)
A
A
A

JAKARTA - Kegiatan Fun Walk Polri dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77 mendapatkan antusias dan apresiasi dari seluruh elemen masyarakat. Acara itu diselenggarakan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).

Dibalik kesuksesan tersebut tentunya banyak peran dari seluruh panitia baik dari internal Polri maupun event organizer (eo). Mereka mengemas acara dengan baik.

Bahkan, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar juga terlihat sibuk mengendalikan jalannya acara tersebut.

Sembari memegang Handy Talky (HT), mantan Ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tak segan turun langsung untuk mengatur langsung jalannya kegiatan Fun Walk tersebut.

Mulai dari proses Fun Walk itu sendiri hingga rangkaian hiburan sampai dengan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah, Adi Vivid terlihat mengatur jalannya kegiatan tersebut.

Sosok Jenderal itu juga sempat berdiri di pinggir panggung ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pejabat utama Mabes Polri naik ke stage untuk menyumbangkan lagu.

Ia mengatur pengamanan hingga kesiapan acara saat para pejabat utama naik ke atas panggung.

