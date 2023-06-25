Seribu Pengacara Deklarasi Dukung Ganjar Presiden 2024

JAKARTA - Ganjar Law Development Centre (GLDC) deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi ini melibatkan 1.000 pengacara atau lawyers dari seluruh lapisan daerah di Indonesia.

Deklarasi dilakukan di kawasan Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo pun menghadiri langsung menyaksikan deklarasi.

Pembacaan deklarasi langsung dipimpin oleh perwakilan Pengacara yakni Didi Tasidi. Pembacaan deklarasi juga diikuti Ganjar Pranowo dan simpatisan yang hadir baik secara daring maupun langsung.

“Kami 1.000 lawyers mendukung Ganjar Pranowo dari seluruh Indonesia dengan ketulusan dan kesungguhan hati menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Ganjar dalam Pilpres Indonesia periode 2024-2029,” kata Didi yang diikuti para simpatisan, Minggu (25/6/2023).

Sementara itu, Ganjar mengapresiasi dukungan yang diberikan para relawan serta lawyers pendukungya. Ganjar berpesan agar pendukungnya menjauhi diri dari menyebarkan hoaks.

“Saya titip pertama pendukung Ganjar tidak boleh membully, tidak boleh main hoaks. Kita punya etika, kita punya cara pikir yang sehat, ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan itu boleh. Tapi kalau hoaks saya titip jangan,” ungkap Ganjar.