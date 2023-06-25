Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1.000 Pengacara Deklarasi Dukung Ganjar Presiden 2024, Siap Lawan Hoaks

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |15:16 WIB
1.000 Pengacara Deklarasi Dukung Ganjar Presiden 2024, Siap Lawan Hoaks
Sebanyak seribu pengacara dukung Ganjar capres 2024, siap dampingi melawan hoaks. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Law and Development Centre (GLDC) menginisiasi 1.000 pengacara atau lawyer untuk mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia pada Plpres 2024. Ribuan lawyer itu dipersiapkan utamanya untuk mendampingi Ganjar melawan hoaks.

“Lebih spesifik lagi ini mendampingi karena saat ini di media-media banyak sekali hoaks. Banyak sekali yang menghantam capres kita sehingga kita siapkan (pengacara) untuk mendampingi Pak Ganjar,” ungkap Ketua GLDC Sonny Dana Paramita, Minggu (25/6/2023).

Dari 1.000 pengacara yang ada, jelas Sonny, sudah dipersiapkan di tiap daerah di Indonesia. Harapannya, pengacara itu dapat mengawal proses Pemilu agar terlaksana dengan damai.

“Semua kita antisipasi, tapi kita ingin Pemilu ini berjalan damai, pemilu berkala rule of the game. Sekali lagi ini 1.000 pengacara lebih,” tuturnya.

Sonny menyampaikan, banyak alasan untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah itu menjadi Presiden. Salah satunya, Ganjar dinilai menjadi sosok yang bersandar pada dasar negara Indonesia.

“Paling tidak dengan rekam jejak kepemimpinan beliau yang selalu menyandarkan kepada ideologi UUD 45 itu menjadi alasan utama kita menyandarkan dukungan Pak Ganjar,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement