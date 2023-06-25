1.000 Pengacara Deklarasi Dukung Ganjar Presiden 2024, Siap Lawan Hoaks

JAKARTA - Ganjar Law and Development Centre (GLDC) menginisiasi 1.000 pengacara atau lawyer untuk mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia pada Plpres 2024. Ribuan lawyer itu dipersiapkan utamanya untuk mendampingi Ganjar melawan hoaks.

“Lebih spesifik lagi ini mendampingi karena saat ini di media-media banyak sekali hoaks. Banyak sekali yang menghantam capres kita sehingga kita siapkan (pengacara) untuk mendampingi Pak Ganjar,” ungkap Ketua GLDC Sonny Dana Paramita, Minggu (25/6/2023).

Dari 1.000 pengacara yang ada, jelas Sonny, sudah dipersiapkan di tiap daerah di Indonesia. Harapannya, pengacara itu dapat mengawal proses Pemilu agar terlaksana dengan damai.

“Semua kita antisipasi, tapi kita ingin Pemilu ini berjalan damai, pemilu berkala rule of the game. Sekali lagi ini 1.000 pengacara lebih,” tuturnya.

Sonny menyampaikan, banyak alasan untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah itu menjadi Presiden. Salah satunya, Ganjar dinilai menjadi sosok yang bersandar pada dasar negara Indonesia.

“Paling tidak dengan rekam jejak kepemimpinan beliau yang selalu menyandarkan kepada ideologi UUD 45 itu menjadi alasan utama kita menyandarkan dukungan Pak Ganjar,” ucapnya.