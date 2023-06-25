Bawa Sepak Bola Indonesia Curi Perhatian Dunia, Erick Thohir Dinilai Sosok Pemimpin Potensial

JAKARTA - Kesuksesan Erick Thohir membawa sepak bola Indonesia mendunia menjadikan Ketua Umum (Ketum) PSSI tersebut sebagai sosok pemimpin potensial. Dengan kecerdasan dan jaringan internasional yang dimiliki Erick Thohir, sepak bola Indonesia kini berhasil mencuri perhatian dunia.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Hotman Siahaan menegaskan, kemampuan serta popularitas yang dimiliki Erick Thohir terbukti membuat publik percaya jika eks Presiden Inter Milan itu merupakan sosok yang kharismatik. Menurut Prof Hotman dengan beragam prestasi yang sudah ditorehkan untuk sepak bola Indonesia dan PSSI, membuat Erick Thohir semakin dicintai masyarakat.

“Ketika Pak Erick Thohir jadi Ketua PSSI kita lihat, bagaimana kiprahnya, kiprah yang begitu hebat,” kata Prof Hotman ketika dihubungi wartawan, Minggu (25/6/2023).

Ia melanjutkan, semua itu tak lepas dari pengalaman internasional yang telah ia dapatkan selama menjadi Presiden Inter Milan. Selama menjabat sebagai presiden salah satu tim sepak bola paling hebat di dunia, Erick Thohir menguatkan relasi internasional yang dimiliki, terutama di FIFA.

“Demikian juga upaya dia, dan pengalaman internasionalnya di dunia sepak bola dia punya akses koneksi yang cukup baik dengan orang-orang di FIFA,” ujar Prof Hotman.