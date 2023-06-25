Kreatif, Gen Z Desain Kaus Superhero Berwajah Ganjar Pranowo

JAKARTA - Sekumpulan anak muda dan Gen Z Jakarta yang terdiri atas aktor, influencer, hingga seleb TikTok mengusung ide kreatif untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo, Bacapres PDIP.

Langkah ini sebagai bentuk inovasi untuk mendobrak stigma kaus kampanye yang kerap didesain alakadarnya dan tmonoton.

Di sini, para Gen Z tersebut mendesain gambar Ganjar dengan menyerupai tokoh kartun yang keren dan gahar. Mereka menyebut karakter tokoh tersebut dengan nama Greyman.

"Kami anak muda tentu ingin tampil beda. Kebanyakan kaus kampanye itu ya begitu-begitu saja, anak muda Enggak suka. Lalu kami punya ide bagaimana membuat kaus untuk kampanye Pak Ganjar, tapi dengan desain yang menarik. Anak muda banget," kata penggagas Greyman, Jodi, Minggu (25/6/2023).

"Kami ingin berdiplomasi dengan kaus oblong. Mengenalkan Pak Ganjar dengan cara dan media yang menarik," sambungnya.

Tak hanya sekadar membuat kaus, Jodi berharap, Greyman menjadi wadah anak kreatif. Nantinya, ada banyak komunitas yang dilibatkan.

"Ada fashion, skateboard, basket dan banyak komunitas yang digandrungi anak muda zaman sekarang. Ke depan kami akan mengadakan event-event semacam ini bersama anak muda seluruh Indonesia," tuturnya.

Greyman secara resmi dilaunching di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (25/6/2023). Capres PDIP yang juga karakter tokoh dalam kaus Greyman, Ganjar Pranowo hadir dalam acara itu.

Ganjar mengapresiasi ide kreatif anak-anak muda itu. Di tangan mereka, kaus kampanye bisa didesain menjadi unik dan menarik.