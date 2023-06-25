Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Ungkap Bakal Ada Parpol Lain Ikut Kerja Sama

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |16:54 WIB
Ganjar Ungkap Bakal Ada Parpol Lain Ikut Kerja Sama
Ganjar Pranowo (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, mengungkapkan akan ada partai lain yang ikut bekerja sama dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Banyak partai yang akan bekerja sama. Insya Allah akan datang kembali (mendukung) beberapa partai,” kata Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan, pihaknya tengah berproses untuk memiliki pasangannya menjadi calon wakil presiden. Ia pun meminta masyarakat bersabar.

“Selanjutnya, sabar, sabar pertama, belum ada pasangannya, enggak usah banyak tanya, kita perlu berproses, sabar,” tuturnya.

Terakhir, Ganjar berpesan kepada pendukungnya untuk menghormati etik dalam mendukungnya. Pasalnya, hingga saat ini kontestasi Pemilu belum memasuki masa kampanye.

“Karena belum kampanye maka sosialisasi deklarasi kita juga harus jaga etik, ajak memilih nanti saja. Agar Kita edukasi publik belum saatnya kampanye, kita konsolidasikan kekuatan ini sebagai siap-siap sambil edukasi publik. Bapak-ibu Ini catatan penting,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
