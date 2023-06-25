Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Ganjar Semringah Dibuatkan Kaos Kampanye sebagai Superhero Greyman

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |16:59 WIB
Kala Ganjar Semringah Dibuatkan Kaos Kampanye sebagai Superhero Greyman
Ganjar Pranowo bersama sejumlah anak muda (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Selama ini, kaus kampanye didesain dengan gaya monoton. Bahan kaus yang dipakai biasanya tipis berwarna putih, bergambar foto calon berukuran besar di tengahnya.

Namun, di tangan anak muda kreatif, kaus kampanye jadi berbeda. Desainnya unik, kekinian dan banyak orang menyukainya. Seperti yang dilakukan sekumpulan anak muda dan Gen-Z Jakarta fans berat Ganjar Pranowo.

Dengan ide dan kreativitasnya, mereka membuat kaus khusus untuk mengkampanyekan bacapres 2024 dari PDIP --yang juga didukung Partai Perindo itu. Mereka membuat kaus dengan desain unik. Gambar Ganjar dibuat menyerupai tokoh kartun yang keren dan gahar.

Mereka menyebut karakter tokoh tersebut dengan nama Greyman. Pilihan desainnya juga banyak, dengan warna kaus yang berwarna warni.

"Kami anak muda tentu ingin tampil beda. Kebanyakan kaus kampanye itu ya begitu-begitu saja, anak muda nggak suka. Lalu kami punya ide bagaimana membuat kaus untuk kampanye Pak Ganjar, tapi dengan desain yang menarik. Anak muda banget," kata Jodi, penggagas Greyman.

Ia kemudian mengumpulkan banyak anak muda untuk bergabung. Bermacam design telah berhasil diciptakan dan ternyata disukai banyak orang. Tak hanya anak muda, tapi juga kalangan tua.

"Kami ingin berdiplomasi dengan kaus oblong. Mengenalkan Pak Ganjar dengan cara dan media yang menarik," jelasnya.

Halaman:
1 2 3
      
