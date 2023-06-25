Melukis Bareng Ribuan Pelajar Pacitan, SBY Selesaikan Lukisan Pantai Pancer Dorr

PACITAN – Sekira 3 ribuan pelajar dari berbagai SD, SMP, SMA dan SLB di Pacitan ikut melukis bareng Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kegiatan ini berlangsung di Pantai Pancer Dorr, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu (25/6/2023).

Ini untuk kedua kalinya SBY melukis bareng para pelajar. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang makan siang itu, SBY menyelesaikan lukisannya tentang Pantai Pancer Dorr. Pantai ini jadi salah satu pantai paling terkenal di Pacitan.

Selain para pelajar, kegiatan ini juga dihadiri Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji serta anggota DPR RI Dapil Jatim 7 (Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Magetan) Edhie Baskoro Yudhoyono, serta dosen ISI Surakarta DR Cia Syam yang juga pelukis.

(Erha Aprili Ramadhoni)