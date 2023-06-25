Soal Pungli di Rutan KPK, Ini Kata Menkumham

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menanggapi dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyerahkan seluruh proses hukum itu ke KPK.

“Kita serahkan kepada KPK dulu itu proses hukumnya seperti apa,” kata Yasonna di Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Kasus pungli ini disebut-sebut melibatkan puluhan petugas rutan KPK yang menerima pungli hingga mencapai Rp4 miliar. Jika hal itu terbukti, Yasonna meminta proses hukum ditegakkan.

BACA JUGA: Ditjenpas Dukung KPK Tindak Tegas Oknum Petugas Rutan yang Terlibat Pungli

“Proses hukum aja (jika terbukti), enggak ada urusannya sama kita,” tutur Yasonna.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) mengungkap temuan dugaan adanya pungli di rutan KPK. Diduga, ada puluhan petugas rutan KPK yang menerima pungli hingga mencapai Rp4 miliar dalam kurun waktu tiga bulan medio Desember 2021-Maret 2022.