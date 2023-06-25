Harlah Ke-63 PMII, Prabowo Dorong Mahasiswa Berani dan Kuasai Ilmu Pengetahuan

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendorong para mahasiswa agar menjadi generasi muda yang berani, inovatif, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menyebut hal ini penting karena mereka adalah masa depan dan harapan bangsa Indonesia.

“Bangsa Indonesia kalau mau makmur dan sejahtera harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, harus menguasai science. Ini adalah masa depan kita dan ini hanya bisa datang dari saudara-saudara kalian,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Hari Lahir (Harlah) ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Benteng Vastenburg, Solo, Jumat (23/6/2023).

Ia melanjutkan, dengan karakter tersebut, para mahasiswa bisa menjadi tokoh-tokoh nasional yang kelak mampu membawa perubahan dan membantu Indonesia menuju kemakmuran. "Hanya dari kalian, akan muncul tokoh-tokoh yang akan membawa Indonesia menuju kemakmuran," ujarnya.

Prabowo juga turut mendorong mahasiswa untuk berpesan dalam upaya negara memanfaatkan bonus demografi yang akan dicapai Indonesia. Bonus demografi merupakan kondisi saat penduduk produktif lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif.