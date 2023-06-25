Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harlah Ke-63 PMII, Prabowo Dorong Mahasiswa Berani dan Kuasai Ilmu Pengetahuan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |19:38 WIB
Harlah Ke-63 PMII, Prabowo Dorong Mahasiswa Berani dan Kuasai Ilmu Pengetahuan
Menhan Prabowo Subianto (Dok)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendorong para mahasiswa agar menjadi generasi muda yang berani, inovatif, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menyebut hal ini penting karena mereka adalah masa depan dan harapan bangsa Indonesia.

“Bangsa Indonesia kalau mau makmur dan sejahtera harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, harus menguasai science. Ini adalah masa depan kita dan ini hanya bisa datang dari saudara-saudara kalian,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Hari Lahir (Harlah) ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Benteng Vastenburg, Solo, Jumat (23/6/2023).

Ia melanjutkan, dengan karakter tersebut, para mahasiswa bisa menjadi tokoh-tokoh nasional yang kelak mampu membawa perubahan dan membantu Indonesia menuju kemakmuran. "Hanya dari kalian, akan muncul tokoh-tokoh yang akan membawa Indonesia menuju kemakmuran," ujarnya.

Prabowo juga turut mendorong mahasiswa untuk berpesan dalam upaya negara memanfaatkan bonus demografi yang akan dicapai Indonesia. Bonus demografi merupakan kondisi saat penduduk produktif lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072446/rapat_audiensi_bersama_solidaritas_hakim_indonesia-BwKA_large.jpg
Prabowo Subianto: Ciri Negara Maju Hakim Harus Tak Boleh Dibeli Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072219/prabowo_subianto-qyIj_large.jpg
Janji Prabowo Tekan Kemiskinan Ekstrem: Gelontorkan Bansos hingga Kredit Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036656/kisah-murkanya-jenderal-sintong-panjaitan-ke-prabowo-L77QQ9Vq0X.jpg
Kisah Murkanya Jenderal Sintong Panjaitan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035349/insiden-penembakan-trump-prabowo-tindakan-kekerasan-harus-dikutuk-u2V5dp4oOD.jpeg
Insiden Penembakan Trump, Prabowo: Tindakan Kekerasan Harus Dikutuk!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement