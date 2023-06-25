Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Dinilai Mampu Hadirkan Terobosan dari Keluhan Masyarakat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |20:16 WIB
Kapolri Dinilai Mampu Hadirkan Terobosan dari Keluhan Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit. (Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti beragam persoalan pelayanan di masyarakat. Salah satunya kritik terhadap ujian untuk mendapat surat izin mengemudi (SIM) yang perlu dievaluasi sampai gencarnya program 'Jumat Curhat'.

Terkait hal itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai kritik dan upaya melakukan evaluasi oleh Kapolri. Dipandang sebagai hasil dari mendengarkan keluhan masyarakat atas pelayanan Polri dalam berbagai hal.

"Intinya Pak Kapolri ingin menekankan, bahwa melayani masyarakat adalah satu tugas utama dari Polri. Dalam pelayanan ini yang diutamakan adalah masyarakat," kata Sugeng saat dihubungi, Minggu (25/6/2023).

Itu karena, lanjut Sugeng, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai menimbulkan persoalan yang menyulitkan masyarakat. Seperti halnya tes ujian mendapatkan SIM yang sejak dulu kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai sulit.

"Seperti tes kendaraan untuk memperoleh SIM, ya yang harus zig-zag, dan mengendarai angka delapan. Itu tentu sulit dan tidak perlu dilakukan," ucapnya.

Sugeng menilai upaya evaluasi ini juga didorong dengan kehadiran program 'Jumat Curhat' yang bisa bersinergi dalam rangka responsif terhadap masalah di masyarakat. Agar bisa melakukan evaluasi untuk melayani lebih cepat dan tepat.

"Nah karena itu, Jumat curhat adalah satu program yang sangat strategis penting dan dapat dilakukan secara konsisten. Supaya masyarakat merasa diayomi dan didengar ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada kepolisian ini penting," katanya.

"Dengan program Jumat Curhat polisi akan mendapatkan banyak informasi satu bahan untuk mengatasi Kamtibmas menjaga keamanan. Dengan Jumat Curhat terjalin satu komunikasi, satu tujuan sehingga masyarakat akan berada di depan dalam membantu tugas kepolisian," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166509/kapolri_jenderal_listyo_sigit-pUGe_large.jpg
Presiden Prabowo Minta Polri-TNI Tindak Tegas Massa Anarkistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164188/kapolri-qtyI_large.jpg
Kapolri Temui Gus Ubed di Ponpes Langitan Tuban, Jaga Silaturahmi dengan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155069/viral-RXla_large.jpg
Selayang Pandang Jenderal Hoegeng, Mantan Kapolri yang Dilarang Hadiri Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152021/kapolri_sutanto-oAEB_large.jpg
3 Jenderal Adhi Makayasa Jadi Kapolri, Nomor 1 Penumpas Raja Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/337/3117420/polri-dMCw_large.jpg
Boni Hargens: Siapa pun Kapolrinya Sejak Dulu hingga Sekarang Pasti Dikritik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement