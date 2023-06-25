Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dikenal Merakyat, Rakyat Senang saat Jokowi Berpesan Ganjar Harus Menang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |20:33 WIB
Dikenal Merakyat, Rakyat Senang saat Jokowi Berpesan Ganjar Harus Menang
Ganjar Pranowo (Ist)
JAKARTA – Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peringatan Puncak Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (25/6/2023), semakin membakar semangat simpatisan dan relawan untuk memenangkan kontestasi Pemilu 2024.

Jokowi yang berteriak 'Ganjar harus menang' mengobarkan semangat para pendukungnya untuk ikut berjuang memenangkan Ganjar.

Hal itu terlihat saat capres 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo melakukan blusukan ke gang-gang kecil Kampung Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (25/6/2023).

Saat Ganjar masuk ke perkampungan padat penduduk itu, masyarakat antusias menyambutnya. Mereka berteriak bahwa Ganjar adalah sosok penerus Presiden Jokowi.

"Pak Ganjar adalah penerus Jokowi. Pak Ganjar mirip sama Pak Jokowi, suka blusukan dan merakyat sekali," kata warga.

Seorang warga Pasar Minggu, Kristin (55), mengaku sangat senang karena Ganjar datang ke kampungnya. Apalagi, dirinya juga seorang pendukung Jokowi.

"Seneng banget, Pak Ganjar kaya Pak Jokowi suka blusukan ke rakyat yang bawah. Pasti kami dukung Pak Ganjar," katanya.

Kristin yakin Jokowi akan mendukung penuh Ganjar sebagai penerusnya. Apalagi saat acara GBK kemarin, ia mendengar Jokowi dengan lantang meminta semua masyarakat semangat memenangkan Ganjar.

"Kemarin Pak Jokowi juga bilang dukung Pak Ganjar dan meminta kami berjuang memenangkan Pak Ganjar. Jadi tambah semangat, karena sebagai pengikut Pak Jokowi, kami pasti semangat memenangkan Pak Ganjar," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Dewi (45) warga Pademangan Jakarta Utara. Saat Ganjar ke kampungnya, ia semakin yakin untuk mendukung Ganjar sebagai presiden.

"Pokoknya sudah pas, merakyat dan ramah kaya Pak Jokowi. Jadi tidak salah, Pak Jokowi kemarin mendukung Pak Ganjar, karena beliau orang yang tepat," jelasnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
