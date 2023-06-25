Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Permukiman Padat Jakarta, Ganjar Jenguk Orang Sakit hingga Rayakan Ulang Tahun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |20:42 WIB
Sambangi Permukiman Padat Jakarta, Ganjar Jenguk Orang Sakit hingga Rayakan Ulang Tahun
Bacapres Ganjar Pranowo. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Capres 2024 dari PDIP—yang juga didukung Partai Perindo—Ganjar Pranowo mengunjungi perkampungan padat penduduk di Jakarta, Minggu (25/6/2023). Dua lokasi didatangi Ganjar, yaitu Kelurahan Jati Padang Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Pademangan, Jakarta Utara. Warga tampak begitu antusias menyambut kehadiran Ganjar.

Politisi berambut putih ini menyusuri lorong-lorong kecil kampung untuk menyapa masyarakat dan berdialog dengan mereka.

Setiap mendengar keluhan, Ganjar langsung merespons. Misalnya, saat blusukan di Kelurahan Jati Padang Pasar Minggu. Ganjar mendengar ada warga bernama Ibu Saimah yang sakit, namun tidak mampu berobat ke rumah sakit.

Ganjar langsung mendatangi warga yang sakit itu. Ia membesuk dan merayu pihak keluarga agar Ibu Saimah bisa dirawat ke rumah sakit. Sebab, kondisinya sangat memprihatinkan dan butuh perawatan.

"Nanti biar dirawat ke rumah sakit ya, biar disiapkan ambulans langsung dibawa ke rumah sakit hari ini. Nanti biar diurus semuanya," kata Ganjar.

Keluarga pun menyetujui. Ganjar kemudian meminta stafnya menghubungi rumah sakit untuk segera mendatangkan ambulans. Tak menunggu lama, ambulans datang dan ibu yang sakit tersebut langsung dievakuasi ke rumah sakit.

"Makasih ya Pak, tolong ibunya dibantu dan dirawat di rumah sakit biar sembuh," kata Ganjar kepada petugas ambulans.

Selain menjenguk orang sakit, Ganjar sempat menjenguk ibu yang baru melahirkan di Pasar Minggu. Ia menyampaikan selamat dan mengedukasi agar bayi diberikan ASI ekslusif.

Hal serupa dilakukan Ganjar saat sambang warga di Pademangan Jakarta Utara. Di tempat itu, Ganjar disambut warga dengan antusias. Semua bahagia dengan kehadiran Ganjar.

"Ini sejarah, baru kali ini ada capres datang ke sini Pak. Selamat datang di Pademangan Pak Ganjar. Semoga niatnya terkabul," ujar salah seorang warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
