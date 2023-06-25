Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Makan Nasi Padang Bareng Juragan 99 dan Arief Muhammad, Prabowo Bangga Banyak Anak Muda Jadi Pengusaha

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |21:00 WIB
Makan Nasi Padang Bareng Juragan 99 dan Arief Muhammad, Prabowo Bangga Banyak Anak Muda Jadi Pengusaha
Menhan Prabowo makan nasi padang bareng juragan 99 dan Arief Muhamamd. (Dok Ist)
JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menikmati hari Minggu liburnya dengan makan siang bersama rekan-rekan media dan key opinion leader (KOL) atau influencer muda sembari berbincang santai di rumah makan Padang di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023) siang.

Prabowo hadir disambut tarian Pasambahan yang dilanjutkan peresmian pembukaan rumah makan Payakumbuah milik Gilang Widhia Pramana atau biasa dikenal dengan Juragan 99.

Dalam kesempatan ini, hadir konten kreator dan pengusaha Arief Muhammad.

Hadir pula pengusaha dan konten kreator yang berfokus pada edukasi tentang investasi bagi para anak muda dan merupakan pendiri Ternak Uang Felicia Putri Tjiasaka dan konten kreator Ferry Irwandi.

Pada pertemuan itu, Prabowo menyampaikan kebanggaan dan kebahagiaannya melihat semakin banyaknya sosok anak muda yang berani menjadi pengusaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak.

Halaman:
1 2
      
