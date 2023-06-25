Pangandaran Jawa Barat Diguncang Gempa M3,8

JAKARTA - Wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 3,8 pada Minggu (25/6/2023). Info dari BMKG, gempa terjadi sekira pukul 21.36 WIB.

"Gempa Mag:3.8, 25-Jun-2023 21:36:26 WIB," tulis BMKG lewat akun @infoBMKG.

Sementara lokasi koordinat gempa 8.49 LS-108.63 BT. Pusat gempa 88 km Tenggara Kabupaten Pangandaran.

Kedalaman gempa 48 Km. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )