HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaga Ketahanan Pangan, Emak-Emak Pendukung Ganjar Tanam Ratusan Pohon Cabai

Amelia Hermawan , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |00:14 WIB
Jaga Ketahanan Pangan, Emak-Emak Pendukung Ganjar Tanam Ratusan Pohon Cabai
Ganjar Pranowo
A
A
A

JAKARTA - Relawan Mak Ganjar menggelar kegiatan menanam bibit pohon cabai di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Sabtu (24/6/2023).

Emak-emak pendukung Ganjar Pranowo ini mengajak warga sekitar untuk memanfaatkan lahan yang ada di rumah dan menanam pohon cabai bersama.

Relawan Mak Ganjar, Listiawati mengatakan, pihaknya bersama puluhan relawan lainnya menyusuri pemukiman padat di Jakarta Barat sebagai komitmen untuk menjaga ketahanan pangan.

ist

"Ini merupakan program 'Petik Masak' dari Mak Ganjar dan komitmen kami karena termotivasi Pak Ganjar Pranowo yang sukses dalam bidang pertanin di Jawa Tengah," ujar Listi.

Listi menambahkan, ia juga memberikan pelatihan cara menanam dan merawat pohon cabai puluhan warga sekitar, hal ini supaya warga bisa maksimal dalam budidaya cabai.

"Dalam kegiatan ini kita juga memberikan edukasi bagaimana cara menanam pohon cabai yang benar, tadi kita bagikan 350 pohon cabai," ujarnya.

Ratusan bibit cabai itu dibagikan Mak Ganjar secara door to door ke warga sekitar. Listi menyinggung penanaman cabai dalam pot ini sebagai solusi ketahanan pangan di pemukiman yang padat.

Halaman:
1 2
      
